Toute l’équipe de Lphinfo.com adresse au Am Israël de bonne fêtes de Pessah’…chacun chez soi! Que nos prières soient exaucées en faveur de la guérison des malades et pour que cesse rapidement la malédiction qui s’est abattue sur le monde.

Merci à toutes celles et ceux qui oeuvrent sans relâche dans le combat contre le Corona, le Premier ministre, le gouvernement, Tsahal, la police, les gardes-frontières, le Mossad, le Magen David Adom, toutes les associations et les bénévoles et surtout nos médecins, infirmières et personnel médical qui sont quotidiennement au front.

HORAIRES DE PESSAH 5780

Allumage Issue de la fête

Jérusalem : 18h28 19h41

Tel-Aviv : 18h44 19h43

Haïfa : 18h37 19h43

Beer-Sheva : 18h45 19h42

Eilat : 18h32 19h39

Tibériade : 18h33 19h41

Ashdod : 18h43 19h43

Netanaya : 18h35 19h43

Modiin : 18h47 19h42

Kiryat Arba : 18h47 19h41

Beit El : 18h28 19h41