rosh ashana 1er jour

avec Michael Laustriat et Rony Akrich

La femme juive a en elle cette force de transformer l’amertume en douceur, la peine en joie et les plaintes de l’exil en chant de Délivrance. Ruth Reichelberg aimait à répéter que, toujours, « les femmes jouent un rôle clef à chaque moment charnière de l’histoire d’Israël ».( Ruth- femme d’Israël, ed Elkana 2007) Catherine Chalier dira aussi, décrivant Sarah aux côtés d’Abraham, et citant le Zohar qui la décrit comme « une colonne », que « la femme est une ouverture sur l’Infini » qui porte en elle la vie, soit le secret de l’éternel renouvellement. (Les Matriarches, Catherine Chalier, cerf 2000)

rosh ashana 2eme jour avec Rony Akrich et Nathalie Szerman

Le désert est ensuite une durée, un temps. Lié étroitement à l’expérience de « l’exode », il est un itinéraire, historique et symbolique, entre le pays de l’esclavage et le pays où coulent « le lait et le miel ». Il renvoie à la dépendance de chacun à l’égard de Dieu et à la solidarité de chacun envers son frère ou envers l’émigré (les lois d’Israël pour vivre en sédentaire sont toutes situées au temps de la sortie d’Égypte). Comme durée, il est un « entre deux » où une génération va mourir et une autre va naître : la génération libérée ne connaîtra pas la Terre Promise et la génération conquérante n’a pu connaître la servitude.