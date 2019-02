Ezéchiel 43: 10-27

Ezéchiel, prophète de l’exil, partage de vives visions apocalyptiques. L’une d’elles est une projection sur le futur Troisième Temple et une partie de celle-ci fut choisie comme Haftarah pour Parashat Tetzave.Dès l’ouverture de la Haftarah, Dieu demande à Ezéchiel de partager avec le peuple d’Israël tous les détails de ce futur temple: son agencement, ses sorties, ses entrées, son plan d’étage et toutes les lois pertinentes relatives à sa construction.Bien que cela soit censé être une prophétie rassurante, Dieu indique que l’ensemble de ces détails devraient faire honte au peuple d’Israël pour ses fautes et ses erreurs. Associer la réprimande à des paroles d’apaisement est un motif courant dans le livre d’Ezéchiel. Dans ce contexte, la réprimande semble avoir pour but de motiver un engagement réel, une sincère remise en question quant à la conduite et au comportement social et religieux en vue d’une possible préparation à la construction d’un Troisième Temple.Le reste de la haftarah se concentre sur l’autel, qu’Ezéchiel décrit en détail, de la tranchée à ses pieds, à son rebord supérieur à quatre cornes faisant saillie vers le haut, à sa rampe orientée vers l’est.Quand cet autel sera érigé, Dieu fait savoir à Ezéchiel qu’un processus de purification complexe sera initié. Le premier jour, les prêtres prépareront un taureau en sacrifice pour leurs péchés. Le lendemain, ils prépareront une chèvre en sacrifice d’expiation, ainsi qu’un taureau et un bélier. Chaque jour pendant sept jours, ils présenteront cette combinaison animale en sacrifice pour leurs fautes et ainsi l’autel sera consacré.Après que ces rites seront accomplis, Dieu promet: «Je t’accorderai ma faveur» (43:27).Parashat Tetzaveh détaille les vêtements que doivent porter les prêtres qui officient dans le Mishkan – le temple temporaire des Hebreux dans le désert. La précédente parashah, Terumah, portait sur la construction du Mishkan lui-même et de ses diverses pièces: arche sacrée, table, candélabre et autel de cuivre.