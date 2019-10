Toutes les voies de Dieu envers son peuple. Le torrent des reproches est tari, la voix des jugements s’est tue ; l’appel à la repentance trouve enfin un écho dans le cœur d’Israël. Au jour où le prophète les exhortait à la repentance et à la conversion et leur annonçait les bénédictions qui en seraient le résultat (6: 1-3), ils n’y avaient pas pris garde. Maintenant que la détresse était venue à son comble (cf. 5: 15), leur oreille était enfin ouverte pour écouter la voix de l’Éternel : « Israël, reviens à l’Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton injustice. Prenez avec vous des paroles, et revenez à l’Éternel ; dites-lui : Pardonne toute iniquité, et accepte ce qui est bon, et nous te rendrons les sacrifices de nos lèvres » (v. 1, 2)