Parashat Pekudei marque la fin des différents passages de la Torah relatifs à la construction du Mishkan – le temple temporaire que les Hébreux utilisèrent pour servir dieu dans le désert. Une fois que toutes les pièces du Mishkan furent en place et que le travail de Moïse se termina, nous apprenons que la puissante présence de Dieu s’est emparée de l’espace: “le Seigneur remplit le Tabernacle” (Exode 40:35). La Haftarah de Pekudei, selon la coutume ashkénaze, décrit l’achèvement de la construction du premier temple, sous le règne de Salomon. Ayant apporté tous les trésors et les dons pour le Temple, Salomon rassemble les anciens d’Israël pour installer l’Arche au Temple. Cette dernière contenait les deux paires de tables que Moïse avait reçues de Dieu et elles furent protégées par deux chérubins, des statues aux formes de créatures ailées. Après que les prêtres eurent placé l’arche dans le saint des saints, le temple était enfin accompli. Ici aussi, la présence de Dieu est décrite de façon physique et accablante: « Or, lorsque les prêtres sortirent du lieu saint, une nuée s’étendit dans la maison du Seigneur, et les prêtres ne purent, par suite, s’y tenir pour faire leur service, parce que la majesté divine remplissait la maison du Seigneur. » (8: 10-11). Puis vint le discours de Salomon déclamé comme consécration du Temple. Il s’adresse d’abord à Dieu: « C’est donc bien pour toi, Eternel, que j’ai bâti cette demeure; elle sera à jamais le siège de ta résidence!» (8:13). Puis il s’adressa au peuple d’Israël et raconta l’histoire qui conduisit à la construction du Temple. Il raconte que son père, David, avait l’intention de construire le Temple, mais Dieu refusa ce droit à David et lui dit que son fils le construirait. Salomon déclare que la promesse de Dieu est maintenant accomplie: « L’Eternel a réalisé sa parole; j’ai remplacé David, mon père, sur le trône d’Israël, selon la parole du Seigneur; j’ai construit ce temple sous l’invocation de l’Eternel, Dieu d’Israël, et j’y ai assigné une place à l’arche où repose l’alliance de l’Eternel, celle qu’il fit avec nos pères lorsqu’il les eut tirés du pays d’Egypte » (8: 20-21). La coutume séfarade consiste à lire une section qui répertorie toutes les pièces créées par Hiram le roi de Tyr, talentueux bronzier pour le Temple. Cela comprend deux colonnes avec deux globes, 400 grenades, des seaux, des grattoirs et des bols d’aspersion. Cette section sert également la lecture ashkénaze dans Parashat Vayakhel.