« Quand tu viendras vers le pays que Dieu, ton Eloqim, te donne, que tu en prendras possession et y demeureras, tu diras : » Je veux établir un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi ! » Tu pourras établir sur toi un roi que Dieu, ton Eloqim, choisira. D’entre tes frères tu établiras sur toi un roi, tu ne pourras pas établir sur toi un étranger, qui ne soit pas ton frère. Cependant, il ne s’acquerra pas trop de chevaux… Et il ne s’acquerra pas trop de femmes… et d’argent et d’or il ne s’acquerra pas trop. Ce sera, lorsqu’il sera assis sur le trône de son royaume, qu’il écrira pour lui le double de la Tora… » (Deutéronome 17, 14 à 19). Ce moment-là est maintenant arrivé.