Iftah’ vagabonde et erre loin de chez lui, il devient par nécessité et colère chef de bande, les hors-la-loi de tous bords le rejoignent, ensemble ils combattent, pillent et s’enracinent sans crainte dans cette région du grand nord-est de Canaan. Iftah’ y règne dorénavant en maitre et sa renommée s’étend sur toutes les provinces alentours.