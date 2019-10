La sidra de la semaine raconte l’histoire de la création du monde, et la Haftarah fournit ses propres commentaires concernant cette première partie de la Torah. Isaïe présente Dieu au tout début de ce chapitre comme: «Ainsi parle le Tout-Puissant, l’Eternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étalé la terre avec ses productions, qui donne la vie aux hommes qui l’habitent et le souffle à ceux qui la foulent» (Isaïe 42,5).