Une scène choquante. C’est ainsi que les policiers et secouristes ont décrit ce qu’ils ont trouvé en arrivant dans l’appartement d’un olé de France à Hadera, âgé de 43 ans.

Ce dernier était en train d’étrangler sa mère, un couteau à la main. Son père gisait, à côté, il avait été décapité.

Les policiers ont dû faire usage de leur taser à plusieurs reprises pour neutraliser le fils et ainsi sauver la mère qui a été transportée, légèrement blessée, à l’hôpital Hillel Yaffé de Hadera.

Une des voisines a témoigné que le fils vivait dans cet immeuble depuis quelques temps et que les parents venaient toujours lui rendre visite de France, pour Pessah et pour les fêtes de Tichri. Elle a raconté qu’ils avaient d’autres enfants en France et un autre fils en Israël, à Jérusalem.

”Je n’avais jamais remarqué qu’il était bizarre”, a déclaré cette voisine, ”Il me disait toujours bonjour. Il habite ici depuis 9 ans. Ses parents venaient pour toutes les fêtes. Ils habitent Paris. Je n’ai jamais entendu un mot plus haut que l’autre de sa part. Les parents sont des gens biens. Sa mère était devenue mon amie. Ils venaient toujours à la synagogue. Ses parents se souciaient toujours de lui, c’est ainsi qu’il les remercie? En les tuant?”.

La famille n’était pas connue des services de police, ni des services sociaux.