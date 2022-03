La chaine d’informations N12 révèle ce soir (lundi) qu’un méga attentat a été évité à Hadera.

D’après les éléments fournis par la chaine, les terroristes seraient arrivés sur les lieux de leur crime dans une voiture appartenant à l’un des cinq membres de leur famille arrêtés cette nuit.

A son bord, il y avait des gilets pare-balles, des filets de camouflage, des lampes de poche et des jumelles. Tout ce matériel vient s’ajouter à celui déjà trouvé juste après l’attentat sur les terroristes, à savoir des pistolets, des chargeurs, des munitions (plus de 1000 balles) et des couteaux.

L’intention des terroristes étaient de se lancer dans un périple pour tuer un nombre important de personnes et ils s’étaient même préparés à un long combat avec les forces de l’ordre. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est la détermination des policiers qui se trouvaient là »par hasard » et ont agi avec sang-froid pour les éliminer avant qu’il n’ait pu mettre en oeuvre leur plan diabolique.

Pendant l’attentat près de 60 balles ont été tirées, la plupart par les deux terroristes.

Le Shabak reconnait aujourd’hui que ces deux terroristes n’auraient jamais dû passer sous les radars, surtout compte-tenu de leur passé et de la quantité d’armes qu’ils avaient stockées ainsi que des films postés sur les réseaux.

Les services de sécurité sont tous en état d’alerte. Les consignes données vont vers un durcissement des surveillances, notamment des cellules de Daesh en Israël, avec des arrestations préventives et davantage de contrôle sur internet. La ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked, étudie, quant à elle, la possibilité d’annuler la citoyenneté de ceux qui sont affiliés à Daesh en Israël.