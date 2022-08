La médecine israélienne entretient sa réputation: à l’hôpital Hadassah Ein Kerem, pas moins de 12 greffes ont été réalisées avec succès en deux semaines.

Il s’agit de greffes qui ont sauvé 12 vies: 6 greffes de rein et 6 greffes de foie. Pendant ces deux semaines, les opérations de greffe ont donc eu lieu quasi quotidiennement à Hadassah. Il s’agit d’une véritable performance lorsque l’on sait la complexité de telles opérations qui nécessitent des équipes ultra-formées et une préparation minutieuse.

Le Dr Abed Khalaileh, directeur du département des transplantations d’Hadassah, explique: »Il s’agit d’un travail coordonné et harmonieux d’excellentes personnes, qui ont permis, grâce à leur détermination, leur persévérance et beaucoup de volonté de sauver des vies ».

Le département de transplantations d’Hadassah est l’un des plus anciens du pays. Dès les années 1970, des greffes de rein y ont été réalisées. En 1991, a eu lieu la première greffe de foie.

Ces dernières années , le nombre d’opérations de ce type sont de plus en plus nombreuses notamment en raison des dons altruistes de rein qui ont beaucoup augmenté. Sur l’impulsion de l’association ‘Matanat Haïm’ fondée en 2007 par le Rav Ishayahou Heber, z’l, de très nombreux Israéliens ont décidé de donner un rein à une personne qu’ils ne connaissaient. Un acte de charité absolue qui est devenu répandu en Israël, notamment dans les milieux orthodoxes et sionistes religieux.

Israël est le pays leader dans le monde pour le nombre de dons altruistes de rein. Plus de 1280 personnes ont donné un rein par l’intermédiaire de l’association Matanat Haïm jusqu’à aujourd’hui.

L’expérience acquise par l’hôpital Hadassah en matière de greffes en fait l’un des premiers centres de transplantation au monde et les deux semaines qui viennent de s’écouler ne font que confirmer ce statut.