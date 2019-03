C’est dans le quartier de Kiryat Moshé que se trouve Habayit shel Avia, une boutique basée sur les principes de charité et d’acceptation de l’autre. Elle est le fruit de l’alliance entre l’association Keshet et Keren Avia. On vous en dit davantage.

Intégration et perpétuation

L’association Keshet a pour but d’intégrer des personnes handicapées au monde du travail et à la société en général. Pour ce faire, elle s’appuie sur plusieurs vecteurs. L’un des projets qu’elle a initié ces dernières années était de créer un ”gma’h” de vêtements de seconde main et d’y faire travailler ces personnes aux besoins particuliers. Un gma’h c’est un lieu dans lequel les articles sont prêtés ou vendus pour une somme symbolique, s’adressant notamment aux personnes démunies, mais pas uniquement.

Le seul élément qui manquait à Keshet pour finaliser son projet était un local. C’est là qu’entre en jeu l’association Keren Avia. Elle porte le nom d’Avia Yeoshoua Goldberg, z”l, tué à 19 ans dans un accident de la route. Depuis ce drame, les parents d’Avia ont décidé de porter plusieurs projets pour perpétuer la mémoire de leur fils. Leurs efforts se sont d’abord concentrés sur la prévention des accidents de la route, les jeunes en difficulté et la prévention face aux problèmes de drogue et d’alcoolisme. Mais ce n’est pas tout, Keren Avia c’est aussi des vignes, une compétition dans laquelle les concurrents doivent écrire de courtes histoires, à la mémoire d’Avia z”l et depuis 2004, une me’hina pré-militaire a été fondée à Arad, portant le nom de ”Névé Avia”.

Lorsqu’Israël Goldberg, père d’Avia, entend que l’association Keshet cherche un local, il ne réfléchit pas deux fois. ”Il connaissait notre association”, nous précise Naama, la directrice du gma’h, ”c’est grâce au Keren Avia que nous avons eu notre local”.

Une boutique ordinaire extraordinaire

Naama nous décrit ”Habayit shel Avia” comme une boutique apparemment ordinaire. Puis, elle ajoute immédiatement: ”L’ambiance ici est conviviale. Le café vous est servi pour agrémenter votre shopping et ce sont des employés particuliers qui vous servent”. Ces jeunes adultes handicapés font un travail de fourmi: ils plient, rangent, font de ce lieu un endroit où il fait bon flâner et passer du temps.

Tous les employés du gma’h sont bénévoles. Les vêtements sont vendus pour 10 shekels maximum, l’argent sert à entretenir le lieu et à rendre l’offre de vêtements encore plus variée. Il faut dire que l’on y trouve de tout pour les hommes, les femmes, les enfants. Le concept a déjà beaucoup séduit puisque Naama nous assure qu’Habayit shel Avia est fréquentée par toutes les nuances de la population.

S’il y a un message que Naama souhaite que l’on retienne de ce projet c’est la charité: ”à travers Habayit Shel Avia, nous valorisons un acte de charité, celui de la famille Goldberg, et nous perpétuons ce geste. Nous apprenons aussi à des jeunes, handicapés ou non, qui sont bénévoles chez nous, à aider leur prochain. C’est ainsi que nous voyons notre mission ici”.

Pour aller plus loin:

Habayit Shel Avia, Rehov Shatner 3, Jérusalem

Horaires d’ouverture: du dimanche au jeudi de 10h à 14h à de 17h à 20h

Tel: 052-6617714

Guitel Ben-Ishay