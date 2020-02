A l’occasion de l’annonce du Plan Trump, le quotidien Haaretz a dédié tout son supplément de fin de semaine à un dossier monté par l’organisation anti-israélienne Yesh Din. Ce dossier est constitué de « témoignages » d’habitants arabes de Judée-Samarie sur les violences commises par les habitants juifs de ces régions « contre leur personne, leur biens et leurs terres ». On sait depuis longtemps quel crédit accorder à ces fameux « témoignages » recueillis par des organisations d’extrême gauche à des fins de propagande.

Le directeur de cette organisation, Lior Amihaï, a diffusé ce dossier sur son compte Twitter et le New Israël Fund, qui le soutient financièrement avec de l’argent venu d’Europe a également partagé ce dosser. Yesh Din appelle la communauté internationale à s’opposer au Plan Trump.

Vidéo:

Settler violence is a harsh reality of daily life of Palestinians in the West Bank. And it will not stop with annexation of the settlements and the cementing of apartheid.@YeshDin pic.twitter.com/ld2RTDXT46

