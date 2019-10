Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a exprimé sa stupéfaction après le prononcé du verdict à l’encontre d’Amjad Jabarin, le complice d’un terroriste. Jabarin, Arabe israélien d’Oum El-Fahm, avait joué un rôle prépondérant dans l’attentat commis en juillet 2017 sur le Mont du Temple, où deux gardes-frontières druzes – Kamil Shanaan hy »d et Haïl Sitawi hy »d – avaient été assassinés. Le tribunal a condamné le complice à 16 ans de réclusion.

Guilad Erdan a écrit sur son compte Twitter: « Il est incompréhensible qu’un vil terroriste qui a aidé à commettre un attentat sur le lieu le plus sensible du Moyen-Orient n’ait écopé que de 16 ans de prison qu’il n’effectuera peur-être même pas entièrement ». Le ministre a indiqué qu’il allait saisie le Parquer afin qu’il fasse appel de la décision judiciaire. « C’est une honte! » a conclu Guilad Erdan.

Après l’énoncé de la sentence, Shaqib Shanaan, le père de l’une des deux victimes avait dénoncé un verdict « injuste » et accusé le tribunal « d’encourager le prochain assassinat terroriste ». Il a appelé à des châtiments infiniment plus lourds envers les terroristes et tous ceux qui les aident et soutiennent.

