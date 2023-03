L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies, Guilad Erdan, a organisé un »seder de Pessah » avec 70 ambassadeurs du monde entier.

Le »seder » s’est tenu dans le bâtiment des Nations unies à New York avec la coopération de l’organisme »Esh Hatorah ». Des mets traditionnels de la fête ont été servis, des passages de la haggada ont été lus et les ambassadeurs ont pu apprendre les coutumes de la fête.

Parmi les ambassadeurs présents, celle des Etats-Unis et celui de l’Ukraine.

Guilad Erdan a déclaré autour de la table: »La sortie d’Egypte et l’histoire de la sortie du peuple juif de l’esclavage vers la liberté, est devenue depuis longtemps le symbole universel de la lutte pour la liberté – des Juifs et des non-Juifs. Il est important de se souvenir que l’histoire de la sortie d’Egypte est le début du périple du peuple juif. La suite de l’histoire est la longue et difficile route que nous avons traversée jusqu’à la Terre promise, pour fonder un Etat juif en terre d’Israël. L’histoire de la sortie d’Egypte est le preuve du droit du peuple juif de revenir dans sa patrie et d’y fonder un Etat ».

Puis, il a ajouté: »Parfois, ici, à l’ONU, on oublie que le droit de la création de l’Etat juif sur la terre d’Israël ne nous a pas été »conféré » par l’ONU en 1947 mais par la promesse que Dieu a faite à Avraham Avinou, qui s’est réalisée après la sortie d’Egypte. Aujourd’hui, nous partageons avec vous cette tradition vieille de milliers d’années du seder de Pessah, pour que nous nous rappelions pas uniquement d’où est arrivé le peuple juif mais aussi dans quelle direction il allait depuis l’Egypte. Je souhaite une année de liberté à travers le monde: de l’Ukraine jusqu’au peuple en Iran. Hag Sameah ».