La violence interne dans la société arabe israélienne est à la une de l’actualité israélienne depuis quelques semaines mais c’est un phénomène très ancien. Des assassinats successifs ont remis cette problématique au sommet du débat national.

Comme de coutume, le représentants politiques de cette population accusent le gouvernement israélien, la police, le « racisme israélien » ou voire même « l’occupation » de ce phénomène, et refusent de se regarder dans le miroir.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a évoqué cette grave question lors d’une interview sur la chaîne ‘Hadashot 13 et a mis en évidence les facteurs culturels de cette violence: « il faut reconnaître qu’il y a des phénomènes qui existent principalement dans la société arabe: les crimes d’honneur, les vendettas entre familles et clans ou la présence d’armes lors des cérémonies de mariage etc ». Le ministre a toutefois précisé que la grande majorité de la population arabe était normative mais qu’il y a des choses qui ne se passent que dans la société arabe. « Le système éducatif doit absolument jouer un rôle majeur dans le changement nécessaire des mentalités » a souligné le ministre. Guilad Erdan a indiqué que le gouvernement et la police doivent doit travailler main dans la main avec les dirigeants de cette population.

Il a rappelé que la police fait tout son possible pour se mesurer à la délinquance et à la violence dans le secteur arabe israélien mais a souligné « qu’il n’y a pas de solution miracle » et qu’il faut une collaboration avec la population et ses représentants. En raison de l’incitation constante contre la police israélienne cette dernière a souvent du mal à effectuer sa mission de sécurité et de maintien de l’ordre dans les villes et villages arabes israéliens face à une population hostile.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90