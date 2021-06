L’agence de presse internationale Associated Press et de nombreux médias avaient émis une vive protestation après que Tsahal ait détruit la tour dans laquelle l’agence avait ses bureaux à Gaza. Or, on sait que le Hamas, avec un cynisme sans nom, utilise bâtiments de l’Onu, écoles, hôpitaux, mosquées et autres insfrastructures civiles pour ses activités terroristes afin de produire et diffuser ensuite des images accusant Israël.

L’ambassdeur d’Israël à l’Onu et à Washington, Guilad Erdan, s’est rendu mardi au siège d’AP à New York et a rencontré mardi des dirigeants de l’agence Associated Press. Il leur a apporté des preuves montrant l’utilisation de cette tour par le Hamas, notamment pour tenter de perturer l’action du système Dôme de Fer destiné à protéger les citoyens israéliens.

Photo illustration