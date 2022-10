L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Guilad Erdan, s’est exprimé ce jeudi devant la commission des droits de l’homme, lors de la remise du rapport de la commission d’enquête sur l’opération »Gardien des murailles », qui s’est déroulée en mai 2021.

»Ce rapport est une blague », a attaqué l’ambassadeur israélien, »Ce rapport »objectif » ne mentionne pas même une fois le Hamas, les roquettes ou le mot terrorisme. Il est mensonger et rend Israël responsable de tous les aspects du conflit. Le rapport, exactement comme la commission qui l’a écrit et le conseil qui l’a mandatée, est une blague. Le soutien à ce rapport prouve que le terrorisme paie et promeut l’antisémitisme et la violence à l’égard des Juifs ».

Erdan a brandi des pancartes avec la photo des membres de la commission et des citations de propos antisémites qu’ils ont pu tenir. »Vous avez été choisis pour votre rejet d’Israël », leur a-t-il lancé.

L’image qui a le plus marqué est lorsque l’ambassadeur israélien s’est exprimé avec dans sa main, la photo du petit Ido Avigaïl, 5 ans, tué par une roquette lancée par le Hamas sur Ashkelon, pendant l’opération »Gardien des murailles ». Shani et Assaf, les parents d’Ido, z’l, étaient aussi présents et ont brandi des photos de leur fils.

»Vous pouvez regarder dans les yeux des parents d’Ido et leur expliquer pourquoi vous avez choisi d’ignorer volontairement les assassins de leur fils? », a demandé Guilad Erdan aux membres de la commission.

לדיון כעת באו״ם על הדו״ח המעוות של ועדת החקירה הזמנתי את שני ואסף אביגל, הוריו של עידו ז״ל שנרצח על ידי חמאס. דרשתי מחברי הוועדה להסתכל להם בעיניים ולהסביר מדוע חייו של עידו חסרי משמעות עבורם? אמרתי להם שהם צריכים להתבייש. צפו: pic.twitter.com/PDrNp6Aibo — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 27, 2022

Erdan a aussi rappelé le manque de crédibilité de la commission des droits de l’homme de l’ONU: »Depuis sa création en 2006, le conseil a condamné Israël plus de fois que la Syrie, l’Iran, la Corée du nord, la Birmanie et le Vénézuela réunis. Il s’agit de la neuvième commission d’enquête commanditée par cette instance pour examiner les agissements d’Israël. Cela représente le tiers de toutes les commissions d’enquête créées par la commission ».