Tout juste quatre ans après avoir quitté le Likoud et fondé son propre parti – Tikva Hadasha – Guidon Saar s’apprête à réintégrer les rangs du parti dirigé par Binyamin Netanyahou.

Les deux hommes ont convenu d’un accord mettant en place un processus de retour rapide dans les rangs du Likoud de Guidon Saar mais aussi des autres membres de son parti, dont le député Zeev Elkin, qui avait quitté le Likoud pour suivre Saar. En revanche, Sharren Haskel ne devrait pas retourner dans son parti d’origine.

D’après les termes de l’accord révélés sur la chaine N12, Saar devrait obtenir deux places réservées sur la prochaine liste du Likoud dans la troisième et la quatrième dizaines.

Néanmoins, Guidon Saar semble vouloir refuser cette faveur et souhaite se présenter aux primaires afin de prouver qu’il a toujours un poids important au sein du Likoud.

Depuis l’annonce de ce retour au Likoud, de nombreuses voix rappellent à Guidon Saar qu’il avait juré ne plus jamais revenir dans ce parti dont il avait claqué la porte et qu’il a combattu lors des précédentes campagnes électorales. Il avait même refusé de siéger avec le Likoud dans une coalition permettant à Naftali Bennett de devenir Premier ministre avec 6 mandats et en se reposant sur une coalition avec la gauche et le parti arabe Ra’am.

En outre, plusieurs députés du Likoud ont fait savoir qu’ils s’opposaient à ce retour de celui qu’il considère comme un adversaire politique.