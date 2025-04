Guidon Saar, le chef de la diplomatie israélienne, est à Paris pour une visite officielle. Il a été reçu aujourd’hui (jeudi) par son homologue français, Jean-Noël Barrot.

Le ministre israélien a déclaré à l’issue de cette rencontre qu’elle avait été »bonne et productive ». Les deux hommes ont évoqué plusieurs sujets: le Liban, la Syrie, le Hamas et les otages israéliens mais aussi l’Iran et la menace qu’il représente pour la stabilité régionale et globale.

»Empêcher l’Iran de posséder l’arme nucléaire est un but que partagent la France et Israël », a souligné Guidon Saar.