Le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, a ordonné la fermeture de l’ambassade d’Israël en Irlande en raison de la politique radicalement anti-israélienne du gouvernement irlandais.

L’ambassadrice d’Israël en Irlande avait déjà été rappelée lorsque Dublin avait reconnu unilatéralement un Etat palestinien.

La semaine dernière, l’Irlande a annoncé qu’elle se joignait à l’Afrique du Sud dans sa plainte contre Israël devant la Cour Internationale de Justice de La Haye pour ”génocide”.

Le ministre Saar a déclaré: ”Les actes et les paroles antisémites de l’Irlande contre Israël sont basés sur une délégitimation et une diabolisation de l’Etat juif suivant un double standard. L’Irlande a franchi toutes les lignes rouges dans sa relation avec Israël. Israël va investir ses ressources dans la promotion de relations bilatérales avec des Etats selon des priorités qui découlent également de la relation de ces Etats avec lui. Il existe des Etats qui veulent renforcer leurs liens avec Israël et dans lesquels il n’y a pas d’ambassade israélienne. Nous allons adapter le réseau diplomatique de nos représentations tout en donnant du poids, entre autres, aux approches et aux actions des autres pays vis-à-vis d’Israël sur le plan politique”.

Dans cet esprit, le ministre Saar a annoncé, par ailleurs, l’ouverture d’une ambassade israélienne en Moldavie. Israël et la Moldavie entretiennent des relations amicales et sont intéressées à les élargir. La Moldavie possède déjà une ambassade en Israël. A Jérusalem, il a donc été décidé que le moment était venu pour ouvrir une ambassade israélienne en retour.