Gideon Saar a accordé sa première interview à une chaîne de télévision depuis l’annonce de son départ du Likoud. Le choix fait part la chaîne Hasdashot 13 n’est pas fortuit car des trois grandes chaînes nationales elle est à la pointe du combat « anti-Bibi ». Après quelques jours d’espoirs fondés en Gadi Eizencot, l’ancien chef d’état-major, c’est désormais sur Gideon Saar que comptent les médias pour être le « nouveau messie ».

Lors de cette interview Gideon Saar a juré qu’il ne siègera pas dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou et qu’en pareil cas il siègera dans l’opposition. Un scénario qui ne serait pas bon pour lui car il aura misé toute sa démarche sur sa capacité de mettre fin au « règne » de Binyamin Netanyahou. Jouant le tout pour le tout, Gideon Saar a également assuré qu’il ne siègera pas dans un gouvernement dirigé par Yaïr Lapid.

Interrogé sur Naftali Benett, son principal concurrent pour les voix de droite qui ne veulent pas se porter sur Binyamin Netanyahou, Gideon Saar l’a qualifié de « patriote israélien » mais a assuré qu’il avait plus de chance que le président de Yamina « d’unifier la population et de réunir différents partis au sein d’un même gouvernement ». et de devenir le prochain Premier ministre. « Je vois en lui en associé possible, je ne rejette personne et bien entendu pas les partis orthodoxes » a dit le député qui entend « ratisser très large ».

Lors de cette interview, l’ancien ministre s’est une nouvelle fois lancé dans une attaque en règle contre Binyamin Netanyahou.

« Je vais remporter les prochaines élections » a dit Saar avec assurance.

