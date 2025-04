« Nous ne menons pas de discussions avec les Iraniens, comme vous le savez, mais ils ont indiqué qu’ils étaient prêts à des négociations indirectes avec les États-Unis, et je ne serais pas surpris si elles étaient lancées ».

Saar, qui a rencontré ce matin son homologue français Jean-Noël Barrot, a souligné que l’Iran constitue une menace pour toute la région, et pas seulement pour Israël. Interrogé sur la possibilité d’un affrontement direct avec l’Iran, Saar a gardé le silence. « Nous n’excluons pas une action diplomatique », a-t-il déclaré.

Le ministre français des Affaires étrangères, de son côté, a estimé que si les pourparlers sur le nucléaire iranien échouaient, « un affrontement militaire » serait « presque inévitable ». Saar a averti qu' »il existe une coopération entre l’Iran, le Hezbollah et le Hamas, et nous ne permettrons pas d’activités terroristes contre Israël et nos citoyens ». Concernant la reprise de l’opération militaire à Gaza, il a souligné que l’objectif d’Israël est d’éliminer toute menace du Hamas.