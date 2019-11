Il n’y a pas qu’au sein de la liste Bleu-Blanc que la période qui s’ouvre risque d’être tendue. Après l’annonce de l’échec de Benny Gantz les débats se font de plus en plus audibles au Likoud sur la question de primaires anticipées pour la présidence du parti. Si Binyamin Netanyahou et une majorité des députés veulent annuler ces primaires, Guidon Saar a annoncé officiellement jeudi matin lors de la conférence annuelle du Jerusalem Post qu’il demande que des primaires avancées soient organisées: « Nous sommes un parti démocratique, nous ne sommes pas Yesh Atid, et au Likoud il n’y a pas eu de primaires pour la présidence depuis de nombreuses années ». En effet, les dernières primaires devaient avoir lieu en février 2016 mais avaient été annulées par le tribunal du parti.

Guidon Saar a rajouté des paroles qui n’auront sans doute pas trop plu au Premier ministre: « Je soutiens les efforts du Premier ministre pour la formation du prochain gouvernement, mais s’il ne réussit pas, je ne vois pas comment il pourra encore un jour former un gouvernement. Je pense que je suis capable de former un gouvernement qui saura réunir le peuple ».

Photo Miriam Alster / Flash 90