Le président du parti ‘Hayamin Hamamla’hti’ Guideon Saar, qui a quitté la coalition en mars dernier, envisage peut-être de rejoindre le gouvernement ‘dans certaines conditions’. Mais pour le moment, il garde le silence sur le sujet, préférant laisser planer le doute sur ses intentions.

Interrogé sur la question lors d’une réunion de sa formation, ce lundi, il a répondu : « Nous sommes aujourd’hui dans l’opposition face au gouvernement, non pas contre l’Etat ».

Saar a salué l’attaque massive menée par Tsahal visant à éliminer Muhammad Deif, rappelant qu’il s’agissait d’un « architerroriste, d’un meurtrier cruel, responsable depuis 33 ans de l’assassinat de nombreux citoyens israéliens dans d’innombrables attentats, et de la planification du massacre du 7 octobre ». Il a réagi de la même façon concernant l’élimination de l’adjoint de Deif, Rafa Salama.

Saar a ajouté : « Je félicite les preneurs de décisions et les auteurs de l’opération menée samedi. L’attaque contre le Hamas, ses infrastructures militaires et gouvernementales et ses dirigeants doit se poursuivre et même s’étendre jusqu’à ce qu’il soit vaincu ».

Saar a également évoqué une proposition qui déterminerait la position de la Knesset contre la création d’un État palestinien. Et de souligner : « Notre position est claire et nette : la création d’un État palestinien mettra en danger la sécurité et l’avenir d’Israël, sapera la stabilité régionale et constituera une étape dans le plan de destruction d’Israël. Notre expérience des retraits d’Oslo et du désengagement a prouvé que nous devons nous débarrasser des illusions dangereuses de l’établissement d’un État palestinien sur la Terre d’Israël. Nous appelons les membres de la Knesset des différentes formations de l’Assemblée à apporter un soutien massif au projet de résolution afin qu’ensemble nous puissions tous résister aux pressions politiques et assurer l’avenir d’Israël. Il est important que la proposition reçoive la plus grande majorité possible en séance plénière ».