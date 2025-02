Le ministre des Affaires étrangères, Guideon Saar, a annoncé mercredi soir qu’Israël se retirait du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Cette décision survient au lendemain de la signature, par le président américain Donald Trump, d’un décret sur le retrait des Etats-Unis du Conseil des Droits de l’Homme et sur la cessation du financement de l’UNRWA.

Saar a écrit sur son compte X : « Israël se félicite de la décision du président Trump de ne plus participer au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Israël rejoint les États-Unis et ne participera pas au Conseil des droits de l’homme ».

Et d’expliquer : « Le Conseil des droits de l’homme a toujours protégé les auteurs de violations des droits humains en leur permettant d’éviter tout contrôle, et en diabolisant de manière obsessionnelle la seule démocratie du Moyen-Orient – Israël. »

Il a encore souligné : « La discrimination à notre encontre est claire : au Conseil des droits de l’homme, Israël est le seul pays à avoir un programme qui lui est dédié. Israël a fait l’objet de plus de 100 résolutions de condamnation, soit plus de 20 % de toutes les résolutions jamais adoptées par le Conseil – plus que contre l’Iran, Cuba, la Corée du Nord et le Venezuela réunis ».