A cinq jours des élections, LPH INFO vous aide à y voir plus clair. La campagne électorale, qui aura duré quatre mois, est l’une des plus longues qu’ait connue l’Etat d’Israël. Au total, 40 listes se présentent pour obtenir une place dans la 25e Knesset.

LPH INFO vous présente les principales, afin de vous aider à choisir le 1er novembre, en toute connaissance de cause. D’après un récent sondage, 49% des Israéliens estiment que le sujet le plus important est celui de la cherté de la vie. Nous vous donnons donc les grandes lignes économiques du programme des partis.

BLOC DE DROITE

LIKOUD (bulletin מחל)

La liste du parti historique de droite, dirigée par Binyamin Netanyahou, a changé de visage après les primaires du mois d’août dernier. Certes, le chef du parti demeure inchangée mais plusieurs des ténors ont été relégués en deuxième dizaine voire troisième. A noter la présence d’un candidat francophone à la 33e place: Dan Illouz.

Sur le plan économique, le parti présente un programme basé sur deux axes principaux: freiner l’augmentation des prix et diminuer les impôts. Une des mesures phares est la gratuité de l’éducation depuis la crèche.

Les 10 premiers candidats:

1. Binyamin Netanyahou

2. Yariv Levin

3. Eli Cohen

4. Yoav Galant

5. David Amsellem

6. Amir Ohana

7. Yoav Kish

8. Nir Barkat

9. Miri Regev

10. Micky Zohar

Hatsionout Hadatit (bulletin ט)

La liste Hatsionout Hadatit, etiquettée à l’extrême-droite, est constituée de trois formations politiques: Hatsionout Hadatit de Betsalel Smotrich, Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir et Noam d’Avi Maoz. Elles ont décidé de faire liste commune afin d’augmenter leur force électorale et d’après les sondages, le pari est réussi puisque la liste est créditée d’entre 12 et 15 mandats, alors qu’elle n’en avait recueilli que 6 lors des dernières élections.

Le parti place en tête de ses préoccupations économiques, le renforcement et l’amélioration de l’efficacité du secteur public. Il souhaite que les salaires des fonctionnaires ne soient plus valorisés seulement en fonction de leur ancienneté mais aussi de leurs qualités opérationnelles. Il prévoit aussi d’assouplir les règles concernant le licenciement des fonctionnaires afin de limiter le coût des services publics.

Dans le domaine de l’éducation, le parti propose de donner plus de liberté d’action aux écoles en fonction de leur approche éducative. Il veut aussi favoriser l’esprit d’innovation et faciliter les démarches de création d’entreprise.

Les 10 premiers candidats: 1. Betsalel Smotrich 2. Itamar Ben Gvir 3. Ofir Sofer 4. Orit Struk 5. Itshak Wasserlauf 6. Simha Rotman 7. Almog Cohen 8. Mihal Woldiger 9. Amihaï Eliahou 10. Tsvika Fogel

Shass (bulletin שס) La liste du parti orthodoxe séfarade est quasiment inchangée. En guise de programme économique, Shass s’engage à aider les classes défavorisées en les soutenant financièrement et en les encourageant à trouver une source de revenus. Cela se traduira par des bons pour acheter de la nourriture et la création d’un réseau de lutte contre la pauvreté. A noter la présence d’un candidat francophone, à la 10e place: Yossi Taïeb, qui est député sortant. Les 10 premiers candidats: 1. Arié Derhy 2. Yaakov Mergui 3. Yoav Ben Tsur 4. Michaël Malkieli 5. Haïm Bitton 6. Moshé Arbel 7. Yinon Azoulay 8. Moshé Aboutboul 9. Ariel Busso 10. Yossi Taïeb Yahadout Hatorah (bulletin ג) La liste orthodoxe ashkénaze est composée des partis Deguel Hatorah et Agoudat Israël. Ils ont annoncé qu’ils mettraient l’accent sur les problèmes de logement avec comme priorité permettre aux jeunes couples de se loger, en location ou à l’achat, à des prix raisonnables. Ils veulent également réduire l’implication de l’Etat sur le marché et agir pour le développement du secteur privé. Par ailleurs, ils agiront pour aligner les salaires et conditions de travail des enseignants dans le secteur orthodoxe sur ceux des enseignants dans le secteur public. Les 10 premiers candidats: 1. Itshak Goldknopf 2. Moshé Gafni 3. Meïr Porush 4. Ouri Maklev 5. Israël Eichler 6. Yaakov Acher 7. Yaakov Tessler 8. Itshak Pindruss 9. Moshé Roth 10. Eliahou Brou’hi Habayit Hayehoudi (bulletin ב) La liste formée par les derniers membres de Yamina et le parti historique Habayit Hayehoudi est emmenée par Ayelet Shaked. En grande difficulté dans les sondages, elle n’a jamais passé le seuil d’éligibilité, ce qui n’empêche pas ses dirigeants de soutenir que les 4 mandats sont à portée de mains. A noter la présence d’un francophone, à la 5e place: le député sortant Yomtov Kalfon. Les 5 premiers candidats: Ayelet Shaked Yossi Brodny Amitay Porat Nitsana Darshan Leitner Yomtov Kalfon

BLOC DE GAUCHE

YESH ATID (bulletin פה)

La liste formée par le chef du parti, Yaïr Lapid, ne change pas beaucoup de celle présentée lors des précédentes élections. A noter l’arrivée en 13e position, de Mihal Shir, transfuge de Tikva Hadasha de Guidon Saar, qui a fait lever les sourcils de bon nombre de politiciens et d’observateurs politiques.

Etiquetté au centre-gauche, sur le plan économique, le programme du parti du Premier minsitre actuel, ne fait pas référence, en priorité, à la flambée des prix et concentre ses propositions sur trois axes: accroître la productivité et accélérer la croissance, réduire la fracture numérique et réduire l’écart salarial entre le centre et la périphérie.

Yesh Atid évoque ensuite la cherté de la vie et propose de poursuivre sur la politique engagée d’ouverture du marché à la concurrence. Le parti promet aussi de donner un coup de fouet à l’industrie de la hi-tech avec pour objectif d’embaucher un million d’Israéliens dans ce secteur d’activité.

Les 10 premiers candidats:

Yaïr Lapid Orna Barbibaï Meïr Cohen Karine Elharrar Merav Cohen Yoël Razvozov Elazar Stern Micky Lévy Merav Ben Ari Ram Ben Barak

Hama’hané Hamamla’hti(bulletin כן) Cette liste, définie comme étant de centre-gauche, est composée du parti Kahol Lavan de Benny Gantz et de Tikva Hadasha de Guidon Saar. A ceux-ci, se sont ajoutés deux personnalités: l’ancien chef d’Etat-major, Gadi Eizenkott et l’ancien ministre des Cultes et transfuge de Yamina, Matan Kahana. Hama’hané Hamamla’hti place en tête de son programme économique, l’éducation, l’augmentation de la concurrence sur le marché alimentaire, un logement accessible pour tous, le développement des transports et une réforme de la taxe sur le carburant. Comme le Likoud, la liste de Benny Gantz propose l’éducation gratuite depuis la naissance mais uniquement pour les couples qui travaillent. Les 10 premiers candidats: Benny Gantz Guidon Saar Gadi Eizenkott Pnina Tamano-Shata Yifat Shasha Bitton Hili Tropper Zeev Elkin Michaël Bitton Matan Kahana Orit Farkash Hacohen

Israël Beitenou (bulletin ל)

Pas de changement majeur dans la liste d’Avigdor Liberman, si ce n’est l’arrivée de la sous-générale, Sharon Nir, qui était la conseillère du Chef d’Etat-major pour les sujets d’égalité hommes-femmes.

Israël Beitenou s’engage à baisser les impôts pour tous les citoyens, en particulier ceux qui appartiennent à la classe moyenne et qui gagnent entre 10000 et 20000 shekels par mois.

Pour le logement, le parti propose de se concentrer sur l’augmentation de l’offre et la réalisation d’une réforme de l’administration des terres d’Israël pour limiter la bureaucratie et diminuer le prix des terrains.

Les 8 premiers candidats:

Avigdor Liberman Oded Forer Yevgueni Sova Sharon Nir Yulia Malinovsky Hamad Amar Alex Kushnir Batya Dror Kahana

Avoda (bulletin אמת)

La liste du parti travailliste a été déterminée lors de primaires qui ont vu les ministres en exercice relégués à des places non éligibles.

Le parti place en tête de ses préoccupations la lutte contre la cherté de la vie et veut casser les monopoles. Il s’engage aussi à augmenter le salaire minimum pour le porter progressivement à 7000 shekels par mois. Avoda aussi veut rendre gratuite l’éducation à partir de la naissance.

Les 8 premiers candidats:

Merav Mihaeli Naama Lazimi Guilad Kariv Efrat Reyten Ram Shefa Emilie Moatti Yaïr Fink Ibtissam Mara’ana

Meretz (bulletin מרצ)

Les primaires du parti ont, là aussi, fait office de sanctions pour les ministres sortants. C’est Zehava Galon qui a repris les rênes du parti d’extrême-gauche, après une mise en retrait de la vie politique.

Meretz demande à stopper les investissements dans les implantations et les budgets de la défense et l’obligation pour tous les établissements scolaires d’enseigner les matières profanes pour recevoir des budgets de l’Etat. Il demande aussi de renforcer la lutte contre le marché noir et les paris illégaux. Il souhaite, par ailleurs, réduire la charge fiscale sur les foyers israéliens.

Les 8 premiers candidats:

Zehava Galon Mossi Raz Mihal Rozin Ali Salal’ha Yaïr Golan Gaby Lasky Nitzan Horowitz Maazan Abou Siam

Les Israéliens sont appelés aux urnes, le mardi 1er novembre. Les bureaux de vote ouvriront à 7h et fermeront à 22h, à l’exception des petites agglomérations où ils fermeront à 20h. Les premières estimations seront donc donnés à partir de 22h. Nous vous invitons à suivre la soirée électorale sur LPH INFO et sur Studio Qualita.

Pour plus d’informations concernant le déroulement des élections, cliquez ici.