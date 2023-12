C’est également sur le front médiatique qu’Israël se bat contre le Hamas, car un torrent de fausses informations circulent non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse. Un congrès en ligne a été organisé par le ministère de la Diaspora afin de faire un bilan factuel de la guerre.

Une conférence à destination des francophones

Le ministère de la Diaspora, en partenariat avec Qualita, a organisé un congrès en ligne intitulé : « “Glaives de fer” : dans les coulisses de la guerre en Israël ». Cette conférence de deux heures, présentée par Matthias Inbar et Cathy Choukroun, s’est tenue dans les locaux du Hub Qualita de Jérusalem. L’objectif de cette conférence, diffusée sur les plateformes du Studio Qualita, est de fournir des informations de première main à destination de journalistes français, mais également des responsables des communautés juives de France : « Le ministère de la Diaspora a décidé d’organiser trois colloques en ligne : un pour les hispanophones, un pour les russophones et un pour les francophones. L’idée est de donner au public des informations de première main sur la guerre », explique Éliana Gurfinkiel, journaliste pour le Studio Qualita. En ouverture du congrès, le ministre de la Diaspora, Amichai Chikli, s’est exprimé sur la problématique de l’antisémitisme. Suite à cette allocution introductive, le député Boaz Bismuth a été interrogé par Matthias Inbar. Ce parlementaire francophone du Likoud a insisté sur la légitimité des opérations menées par Tsahal dans la bande de Gaza.

Des intervenants de très grande qualité

Yishai Dan, membre de la famille Calderon, une famille déchirée car six de ses membres ont été enlevés, a été interviewé par Cathy Choukroun. Il a témoigné de la tragédie vécue par les familles des otages. Ce témoignage très émouvant a été suivi par une interview de Yaël Vias Gvrisman, avocate en droit pénal international, qui représente les familles de 53 Israéliens victimes des attaques du Hamas. Elle a notamment évoqué les violences sexuelles commises contre les femmes le 7 octobre. Deux soldats de Tsahal ont ensuite pris successivement pris la parole au micro de Matthias Inbar. « Le 7 octobre, nous n’avons pas réussi à protéger notre peuple. Je suis à l’armée depuis vingt et un ans, je suis commandant et je suis père de famille. Nous demandons pardon à notre peuple […], nous n’étions pas préparés à 6h du matin le 7 octobre », a déclaré Eytan Dana, héros israélien qui était présent pour se battre dans la bordure de Gaza aux premières heures du 7 octobre. De son côté, Eden-Tal Sassi Haddad, capitaine de réserve de l’unité du porte-parole de Tsahal pour la région Sud, a évoqué son combat au quotidien pour la vérité. Une vidéo pré-enregistrée du célèbre activiste arabe israélien Yoseph Haddad a été diffusée, dans laquelle il se faisait l’écho de la perception des événements du 7 octobre par les Arabes israéliens.

Un regard sur l’exportation de la guerre en France

Les journalistes et écrivains Eldad Beck et Michel Gurfinkiel ont ensuite répondu aux questions de Cathy Choukroun. Michel Gurfinkiel a analysé l’exportation de la guerre en France. Nadjet Cherigui, grand reporter au Figaro, a également participé à ce colloque, dans une interview sur le thème de la progression de l’islamisme dans l’Hexagone. Enfin, Ariel Kandel, directeur général de Qualita, a conclu cet événement par une analyse de la lutte contre l’antisémitisme en France et en faisant état de la hausse des ouvertures de dossiers d’Alyah depuis le 7 octobre.

