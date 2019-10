Avigdor Lierberman a apparemment perdu toute proportion et retenue. Dans une interview à Maariv il s’est attaqué au Likoud, à son chef, à certains ministres et à Arié Dery dans un langage outrancier. Le comble est que le président d’Israël Beiteinou a tenu ces propos dans le supplément de…Yom Kippour!

Concernant Miri Reguev, l’ancien ministre de la Défense a été particulièrement grossier: « Si un intellectuel comme Vladmir Jabotinsky écoutait Miri Reguev pendant une minute, elle qui se targue de ne jamais avoir tenu un livre de Tchekov dans ses mains, il se tordrait de rire. Cette femme est une insulte au Peuple du Livre. Voilà ce qui arrive quand on prend une bête et on la met à la tête du ministère de la Culture »!!!

Et lorsque le journaliste Ben Caspit lui propose de présenter ses excuses à la ministre, rappelant que nous sommes à la veille de Yom Kippour, Avigdor Lieberman présente ses excuses…aux animaux pour les avoir comparés à Miri Reguev!!!

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a également eu droit à des « compliments », qualifié de « misérable menteur ».

Quant au ministre de l’Intérieur, Arié Dery, président de Shass, longtemps ami très proche, Avigdor Lieberman l’a accusé de « trahison » et a précisé qu’il n’y aura pas de retour en arrière.

Et si on lui proposait une rotation, l’ancien ministre de la Défense a carrément été vulgaire: « Qu’ils aillent se faire f****! Je m’occupe de problèmes de fond, pas de rotation! ».

Miri reguev réagit

Miri Reguev a réagi et déclaré: « Si l’on pose aujourd’hui la question dans la rue qui est l’homme le plus détesté, qui est celui qui a causé un dommage énorme au pays et un chaos politique durant l’année qui vient de s’écouler, qui est celui qui a le plus divisé la population, tous vous diront ‘Lieberman’! ».

La ministre a poursuivi: « Lieberman tient un pays entier en otage et la seule chose qui l’intéresse c’est son ego. Il serait préférable, à la veille de Yom Kippour, qu’il demande pardon à Fayan Kirschenbaum, à Dany Ayalon et tant d’autres qui furent ses proches auxquels il a tourné le dos et qu’il a humiliés. Lieberman a créé un parti en plein procès judiciaire et ce n’est que par chance qu’il s’en est sorti des lourds dossiers qui le concernaient… ».

Photos Noam Revkin Fenton / Flash 90