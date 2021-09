Des propos off-line émis par le ministre de la Santé ont provoqué un tollé chez les professionnels de la restauration et des piscines. Nitzan Horovitz a été enregistré révélant que l’instauration du « Passeport Vert » par le gouvernement pour l’accès aux restaurants et aux piscines n’avait pas eu que des raisons épidémiologiques et sanitaires mais qu’elle poursuivait parfois aussi un but psychologique : faire pression sur les réticents ou opposants à la vaccination.

Les professionnels de ces branches fulminent : « Nous savions déjà que le gouvernement a fait de nous des représentants de la marque Pfizer », déclare Shaï Berman, directeur-général de l’Union des restaurateurs, qui souligne les effets économiques néfastes du « Passeport Vert » sur les professionnels. « Le gouvernement urine carrément sur nous », dit-il avec colère, et il appelle la commission des lois à se réunir sans délai pour annuler l’obligation du « Passeport Vert » pour les restaurants, tout au moins dans les espaces ouverts pour lesquels ils n’existe selon lui aucune justification épidémiologique à des restrictions.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90