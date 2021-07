Le nouveau ministre des Affaires étrangères a voulu adresser ses vœux aux Etats-Unis et à la nation américaine à l’occasion de la Fête nationale du 4 juillet. Sur Twitter, il a écrit : « 245 années de réussite, d’indépendance et de liberté. Félicitations à nos plus grands amis, les Etats-Unis ! Israël n’a pas de meilleur allié que les Etats-Unis et les Etats-Unis n’ont pas de meilleur allié qu’Israël ! »

Tout va bien jusqu’à ce qu’apparaissent deux drapeaux l’un à côté de l’autre, celui d’Israël et celui…du Libéria, petit pays d’Afrique de l’Ouest…!

L’entourage de l’ancien Premier ministre n’a pas tardé à réagir. Topaz Luk, le conseiller de Binyamin Netanyahou en New Media a écrit : « Les relations israélo-américaines sont en de bonnes mains avec quelqu’un qui ne connaît même pas le drapeau américain »…

Avec l’afflux des réactions, le ministre des Affaires étrangères a retiré le tweet et l’a remplacé par le même texte mais sans drapeaux.

La semaine dernière, lors de sa visite aux Emirats arabes unis, le chef de la diplomatie israélienne avait déjà prêté le flanc aux moqueries après un discours prononcé dans un anglais approximatif qui semblait avoir été tiré de « Google translate »

« Errare humanum est », mais l’image d’amateurisme qui colle à la peau de Yaïr Lapid ne fera que se renforcer. Quel changement en quelques semaines…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90