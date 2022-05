Aujourd’hui, les enseignants en école maternelle et primaire seront en grève dans tout le pays. Les établissements dans lesquels les instituteurs prennent part au mouvement social fermeront leurs portes à 13h aujourd’hui et ce afin de permettre aux enseignants de se rendre à la grande manifestation organisée par les syndicats ce soir à Tel Aviv.

Au coeur des revendications: l’augmentation du salaire des enseignants. Les syndicats mettent en garde depuis plusieurs mois sur la désertion des profs. En effet, plusieurs d’entre eux décident de quitter leur profession et se dirigent vers d’autres carrières. Selon les syndicats, c’est en grande partie lié aux salaires qu’ils jugent trop bas. Ils pensent que la prochaine rentrée scolaire ne pourra pas avoir lieu normalement faute de personnel enseignant suffisant.

Pour l’heure, la ministre de l’Education, Yifat Shasha Bitton, a posé un ultimatum au ministère des Finances: soit une augmentation du salaire des enseignants est prévue soit elle ne votera pas le prochain budget.

Le ministre des Finances, de son côté, s’est dit favorable à cette augmentation, à une condition: que le calendrier des vacances des enseignants soit modifié. Il souhaite harmoniser davantage les vacances scolaires avec les congés des parents, surtout pour la période des grandes vacances.

Ainsi, le ministère des Finances s’apprêtent à proposer une nouvelle formule calquée sur les fêtes de Tichri. Les enfants iraient à l’école au mois de juillet. Le moi d’août serait un mois de vacances et le second mois dépendrait des dates des fêtes. Il s’étalerait depuis Rosh Hashana jusqu’à deux semaines après la fin de Souccot. Ainsi, pendant ce deuxième mois de vacances, un maximum de jours de congé seraient en commun entre les parents et les enfants.

En outre, le ministère des Finances tient à réduire les écarts de salaire entre les enseignants débutants et ceux qui ont plusieurs années d’ancienneté. Pour cela, il propose de faire dépendre les augmentations de salaire – automatiques à l’heure qu’il est – de critères d’excellence et de professionnalisme. Le ministère demande aussi de mettre en place un système qui permettrait aux directeurs d’école de licencier les enseignants qui ne donnent pas satisfaction.

La ministre Shasha Bitton n’a pas apprécié l’ingérence du ministère des Finances et a tenu à préciser que la »politique en matière d’éducation est fixée uniquement au sein du ministère de l’Education, par la ministre qui en est en charge ». Elle a ensuite menacé de ne pas voter le budget si les accords sur les salaires avec les enseignants n’étaient pas respectés par les Finances. Elle a indiqué qu’elle n’accepterait qu’un arrangement qui octroierait des conditions respectables aux enseignants et qui serait élaboré en partenariat avec son ministère.