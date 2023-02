La grève lancée au sein des pouvoirs locaux va entrainer des perturbations ce jeudi. A commencer par les jardins d’enfants et les écoles primaires qui ne fonctionneront qu’au ralenti. Quant aux lycées, ils seront fermés.

Dans les villes, les jardins d’enfants ne pourront pas ouvrir leurs portes en raison d’un manque de personnel auxiliaire. Quant aux cours dans les établissements scolaires, ils se dérouleront de façon très limitée. En outre, ils se termineront bien plus tôt que d’habitude et les élèves vont se trouver dehors dès 11h45 à cause du manque de personnel pour l’entretien.

Dans un communiqué publié par le ministère de l’Education, il est indiqué que ‘les directeurs d’école souhaitant faire passer la journée scolaire dans le cadre d’une étude à distance seront autorisés à le faire, en accord bien entendu avec leur responsable régional’.