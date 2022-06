Depuis deux semaines maintenant, le rythme scolaire des enfants en école primaire et maternelle est perturbé par une grève décrétée par le syndicats des instituteurs dirigé par Yaffa Ben David.

Au coeur des revendications se trouve l’obtention d’augmentations salariales. Ainsi, la semaine dernière, les écoles ont ouvert à 10h au lieu de 8h, dans chaque région, l’une après l’autre et depuis le début de la semaine ces horaires étaient appliqués simultanément dans tout le pays.

Aujourd’hui (mercredi), la lutte sociale est montée d’un grand, puisque les écoles ont été fermées pour la journée, laissant les enfants sans cadre.

Comme le mouvement ne semble pas faiblir, plusieurs responsables politiques locaux ont décidé d’user de leurs prérogatives pour décréter que dès demain, grève ou pas, les écoles ouvriront avec du personnel des mairies.

Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, a lui aussi décidé de contrer la grève en annonçant que dès dimanche, des activités d’été financées par l’Etat seront organisées dans les écoles primaires et maternelles, et ce jusqu’à la fin officielle de l’année scolaire, le 30 juin. Le ministère des Finances a expliqué que l’expérience du Corona a montré qu’il n’était pas bon pour les enfants de se retrouver sans structure et sans rythme et a donc décidé de trouver la parade à la grève des instituteurs. Liberman a souligné que tout en se souciant des instituteurs, il devait aussi se soucier des enfants et de leurs parents qui ne peuvent pas aller travailler dans ces conditions, ce qui nuit à la productivité du pays.

La ministre de l’Education nationale, Yifat Shasha Bitton, se tient elle du côté du syndicat des instituteurs. Elle a été aperçue hier soir au mariage du fils de Yaffa Ben David, ce qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux les nombreux parents qui se demandaient comment ils allaient faire garder leurs enfants pendant la journée de grève d’aujourd’hui.