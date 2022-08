L’aéroport Ben Gourion est l’un des endroits les plus surveillés du pays. Et pourtant, c’est là que la semaine dernière un grave dysfonctionnement sécuritaire s’est déroulé.

Le site Israël Hayom a révélé que des hommes ont réussi à passer la première barrière de sécurité sur les deux que comporte l’aéroport Ben Gourion avant l’accès au matériel de l’aéroport et aux pistes.

Il semblerait que les voleurs aient voulu dérober des armes. Ce qui a frappé les services de sécurité qui ont découvert le container forcé, c’est que la barrière de sécurité a été désactivée avant le cambriolage. Ils ont en déduit que les malfaiteurs avaient peut-être bénéficié d’une aide à l’intérieur des services de l’aéroport.

Des balles appartenant aux services aéroportuaires ont été sorties de leur réserve puis abandonnées sur place lorsque les voleurs ont pris la fuite. Il reste encore à déterminer ce qui les a empêché de finir leur action.

Les munitions qui auraient dû être dérobées n’étaient plus en service et la deuxième barrière de sécurité, qui mène à la zone de circulation des avions n’a, elle, pas été forcée.

Les services de sécurité de l’aéoport ont pris l’affaire très au sérieux et ont immédiatement lancé une enquête en coopération avec la police.

Hier (lundi), la police a annoncé avoir arrêté un Palestinien de Judée-Samarie qui se trouvait clandestinement sur le sol israélien. Ce dernier avait été interpellé, il y a quelques jours pour présence illégale sur le territoire alors que la police l’avait trouvé caché dans un champ près de l’aéroport. Hier, il a, son incarcération a été prolongée après que les enquêteurs ont réussi à trouver des preuves le reliant aux faits d’effraction et de vol à l’aéroport la semaine dernière.

Un responsable de l’autorité aéroportuaire a exprimé son inquiétude: »Le fait qu’une telle effraction ait eu lieu à l’aéroport, par un clandestin, constitue une grave menace sécuritaire. L’aéroport Ben Gourion est une infrastructure sensible et importante et le fait qu’un clandestin soit parvenu à y effectuer une telle action pose des questions inquiétantes ».

Le suspect doit être présenté aujourd’hui devant un tribunal pour prorogation de son incarcération.