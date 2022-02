Le ministre du Tourisme Yoël Rozvozov (Yesh Atid) a accusé le député Itamar Ben-Gvir de…faire fuir les touristes et de porter ainsi atteinte aux professionnels de la branche du tourisme et à l’Etat d’Israël ! Au surlendemain d’une tentative arabe de brûler vive une famille juive dans le quartier de Shimon Hatzadik à Jérusalem, c’est le député de Hatziyonout Hadtit que le ministre a choisi de pointer du doigt au sujet des violences arabes répétées dans ce quartier de Jérusalem, en allant jusqu’à dire qu’Itamar Ben-Gvir « met en danger la stabilité du Moyen-Orient ». Le ministre a de surcroit employé une expression de très mauvais goût après les attaques au cocktail Molotov, en accusant Itamar Ben-Gvir « d’embraser le quartier de Shimon Hatzadik » !

Après l’attentat qui aurait pu se solder par une terrible tragédie, Itamar Ben-Gvir a décidé de transférer provisoirement son local parlementaire dans ce quartier, près de la maison de la famille Yoshoviev. Des émeutes arabes ont eu lieu samedi soir dans ce quartier avec une tentative d’attentat à la voiture-bélier qui a fait un blessé juif de 20 ans. Il a été soigné sur place avant d’être transféré à l’hôpital Hadassa du Mont Scopus. Le terroriste a réussi à s’enfuir mais a été retrouvé et arrêté par la police un peu plus tard. Un autre jeune juif du même âge a été blessé à la tête par un jet de pierre. Au moins six émeutiers Arabes ont été arrêtés par la police.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90