Le parti Meretz étant sur le fil du rasoir dans les sondages, le député Yaïr Golan multiplie les attaques haineuses contre le Premier ministre. L’ancien chef d’état-major adjoint a émis des propos très graves voire irresponsables, accusant Binyamin Netanyahou d’être responsable de l’avancée des Iraniens dans leur programme nucléaire militaire : « Netanyahou est dangereux pour la sécurité d’Israël. L’accord nucléaire interdisait aux Iraniens de construire une usine d’uranimum ferreux, indispensable pour fabriquer la bombe, avant 2030. Mais Trump, sous la pression de Netanyahou, a quitté l’accord en 2018 et maintenant, les Iraniens fabriquent ce matériau. Ce fiasco sera inscrit à la charge de Netanyahou ».

Ces genre de propos n’est pas seulement une insulte au Premier ministre et à l’intelligence mais aussi à tous les agents du Mossad qui ont risqué leur vie lors de la formidable opération en mai 2018 où Israël a dévoilé que l’Iran violait les accords depuis le début et a bel et bien un programme nucléaire militaire.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90