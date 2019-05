Le 4 juin au Théâtre Tzavta de Tel Aviv à 20h30 se produiront la grande chanteuse française Sarah Lancman accompagnée du pianiste virtuose de jazz italien Giovanni Mirabassi. Invité : Marc Ben

Ils interpréteront pour notre plus grand plaisir les plus belles chansons de films : Un homme et une femme, Les parapluies de Cherbourg, Les choses de la Vie….

Le concert sera précédé d’un court documentaire (25′) très intéressant sur Le Cinéma Et la Musique, signé André Halimi.

Envoyez un texto au 050-9013394 et vous serez rappelés en retour.

En tant que public de LPH PROD vous recevrez de très bonnes places pour 80 shekels.

Dimanche 2 juin un interview en direct des 2 artistes par Charles Benguigui sera diffusé sur Radio Futé.

Photo à la une: Hubert Caldaguès