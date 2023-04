Plusieurs villes du pays dont Tel Aviv, Hadera, Petah Tikva, Raanana, Akko ou Beer Sheva, ont été privées d’électricité en même temps, cet après-midi (jeudi). La panne a duré 50 minutes.

Liée à une défaillance dans la centrale de Haïfa, elle a eu des conséquences sur les centres commerciaux, les routes, les bâtiments publics, etc. Ainsi, à Tel Aviv, plusieurs feux de circulation ont cessé de fonctionner ce qui a causé d’énormes embouteillages. La police a même appelé les automobilistes à ne pas se rendre à certains endroits de la ville, tant les encombrements y étaient importants.

Les pompiers ont dû porter assistance à des dizaines de personnes coincées dans les ascenseurs.

La compagnie d’électricité a éliminé l’hypothèse d’une cyber attaque pour expliquer cette grande panne. Elle affirme que c’est un problème technique dans la centrale de Haïfa qui en est à l’origine. Cela n’a pas empêché le groupe de hackers »Anonymous Soudan » de railler Israël: »L’obscurité est belle? ». Une moquerie qui tombe à plat, puisque la panne a eu lieu en plein jour…

Le groupe soudanais a poursuivi son message sur Telegram: »Vous en voulez encore? Vous voulez qu’Internet et les moyens de communication ne fonctionnent plus? ». Puis: »Israël, nous nous amusons avec vous… bientôt vous n’aurez plus d’Internet ».

Les »Anonymous Soudan » sont à l’origine de plusieurs cyber attaques contre Israël ces derniers temps. Hier, Yom Haatsmaout, ils ont ciblé les sites de la compagnies des ports israéliens, du port de Haïfa et du parti Meretz.