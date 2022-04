Plus de 6000 personnes se sont rassemblées ce soir pour une grande manifestation contre le gouvernement.

Binyamin Netanyahou était présent et y a prononcé un discours très attendu et applaudi.

Il a félicité Idit Silman pour sa démarche: »Idit est revenue à la maison, il est temps que ce gouvernement rentre chez lui », a-t-il dit. »Notre porte est ouverte à tous ceux qui ont été élus par des voix de la droite et qui veulent revenir sur le chemin fort et gagnant de nos valeurs, de notre union qui a un but: servir les citoyens d’Israël ».

Lors de la manifestation, se sont aussi exprimés le chef de la Tsionout Hadatit Betsalel Smotrich, le président du conseil régional de Binyamin, Israël Gantz, le chef du parti Shass, Arié Derhy. Ils ont tous prédit la fin proche du gouvernement et appelé le camp national à se mobiliser.