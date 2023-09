A quelques jours des débats cruciaux à la Cour suprême concernant la clause de raisonnabilité et la loi sur les modalités de suspension du Premier ministre de ses fonctions, des milliers de personnes se sont rassemblées ce soir (jeudi) pour proclamer aux juges: ”Vous ne nous prendrez pas notre voix”.

Lors de cette ”manifestation de la liberté”, les participants voulaient affirmer leur soutien à la réforme judiciaire portée par la coalition qu’ils ont élue et dénoncer le fait que le pouvoir judiciaire pourrait s’arroger le droit d’invalider les lois fondamentales votées par cette coalition largement majoritaire.

Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, a prononcé une allocution dans laquelle il s’est adressé à la présidente de la Cour suprême, Esther Ha yot: ”Même si vous pensez que les changements que nous menons pour réparer le système judiciaire sont incorrects et qu’il faut procéder différemment, annuler une loi fondamentale c’est dépasser les limites de votre autorité et portera atteinte à la démocratie israélienne. Je vous appelle à ne pas prendre une décision qui fracturera le peuple d’Israël, les familles au sein de la société israélienne, et qui déchirera Tsahal. C’est votre responsabilité”.

Orit Struck, la ministre des Implantations, s’est elle aussi exprimée: ”Je veux vous demander pardon”, a-t-elle dit aux manifestants: ”Vous êtes allés voter comme le veut le régime démocratique, sur chaque bulletin de vote il était écrit clairement ”réforme du système judiciaire”. Vous ne devriez pas être là, vous devriez être tranquillement chez vous. Mais il y a ici des gens qui ne savent pas accepter la décision de la majorité. Ils crient démocratie mais demandent la dictature. Je vous promets que nous respecterons votre bulletin de vote, votre décision, nous respecterons la démocratie. Nous apporterons ce pour quoi vous nous avez mandaté”.

Galit Distel Atabaryan, la ministre de la communication publique s’est adressée à la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara: ”Gali Baharav Miara, je veux que vous sachiez une chose: votre voix ne vaut pas un gramme de plus que la mienne. Si vous pensez que vous allez jeter à la poubelle les voix de 2.5 millions de citoyens, vous vous trompez. Je veux vous promettre une chose, les 64 membres de la coalition suivent la tête haute Binyamin Netanyahou et le ministre de la Justice, Yariv Levin, nous ne céderons jamais. Nous serons là jusqu’à ce que nous apportions la liberté et la démocratie au peuple d’Israël”.

Parmi les intervenants politiques de ce soir, se trouvaient aussi la ministre May Golan et les députés Likoud, Boaz Bismuth, Ariel Kalner, Avihaï Boaron