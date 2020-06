Le nouveau chef du Parti travailliste britannique Keir Starmer tente de tourner la page de l’ère Corbyn sur le plan de l’antisémitisme dans les rangs du Labour. Il a limogé la « ministre de l’Education » de son « Shadow Cabinet », Rebecca Long-Bailey après qu’elle ait partagé sur les réseaux sociaux un article qui reprenait la calomnie conspirationniste en vogue actuellement, qui accuse Israël d’être responsable des violences policières contre les Afro-américains aux Etats-Unis.

Le « Shadow Cabinet » ou « Cabinet Fantôme » est une tradition purement spécifique qui veut que l’opposition forme un gouvernement alternatif dont chaque ministre est chargé de contrôler et critiquer le ministre en exercice.

Dans son annonce, Keir Starmer a écrit : « Le partage de cet article fut une faute car il comprenait de graves assertions antisémites. J’ai donc informé Rebecca Long-Bailey qu’elle ne pourra pas continuer à faire partie de mon Cabinet Fantôme. Ma décision est mue par ma ferme volonté d’extirper l’antisémitisme des rangs de mon parti et la reconstruction de la confiance avec la communauté juive est l’une de mes principales priorités. L’antisémitisme revêt des formes multiples et il est important que nous soyons tous vigilant et que nous le combattions ».

Rebecca Long-Bailey s’était présentée contre Keir Starmer lors des dernières primaires pour la présidence du parti, et avait recueilli moins de la moitié de ses voix : 26,6% contre 56,2%.

Cette position morale et courageuse de Keir Starmer, qu’il convient de saluer, risque cependant de lui attirer des ennuis au sein du parti, car après son élection, il avait annoncé son intention de « raccommoder » tous les courants du Labour qui connaît des luttes internes fratricides. L’éviction de son ancienne adversaire risque de lui rendre la tâche difficile.

Les sympathisants juifs du Parti travailliste ont salué cette décision. Micky Katz, l’un des dirigeants des juifs travaillistes a déclaré : « Le Labour a décrété de manière claire sa volonté de pourchasser la culture antisémite qui s’exprimait de manière brutale au sein du parti. C’est une courageuse décision de leadership! »

