»Il n’y pas la moindre question sur Jérusalem – elle est la capitale historique du peuple juif », a déclaré Rishi Sunak, un des candidats favoris au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, dans les colonnes du journal Jewish Chronicle.

Membre du parti conservateur, Sunak déroule un programme favorable à Israël. Il a annoncé son intention de transférer l’ambassade britannique à Jérusalem, tout en restant prudent sur ses chances d’y parvenir.

»Je suis très ouvert sur la question du transfert de l’ambassade, mais je précise que comme je n’ai jamais été ministre des Affaires étrangères, il est possible qu’il existe des éléments que je ne maitrise pas et des sensibilités à prendre en considération. Si cela était si simple, cela aurait déjà été fait. Alors au lieu de dire que c’est un acte qui sera bientôt concrétisé, je préfère dire que je souhaite me pencher sur la question en profondeur et agir. A mon avis, je possède une base solide pour réaliser ce processus ».

Sunak s’est aussi engagé à durcir la législation contre le BDS s’il accédait au poste de Premier ministre.

Photo: Ministry Of Housing, Communities and Local Govt