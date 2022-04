Des milliers de personnes (vingt-mille de milliers selon certaines sources) ont participé à la grande « marche de ‘Homesh ». Ils exigent du gouvernement de « faire cesser le siège de ‘Homesh et de légaliser la yeshiva ». Les slogans appelaient aussi à la fin du gouvernement Benett-Lapid. Y participaient des députés du Likoud et de Hatziyonout Hadatit, le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan, le directeur de la yeshiva de ‘Homesh rav Elishama Cohen et les familles endeuillées par le terrorisme Har-Melekh et Dimentman. Présence particulièrement remarquée, celle de la députée Idit Silman, récemment « revenue au bercail » et qui a bénéficié d’un accueil particulièrement chaleureux.

Lors de son intervention, Yossi Dagan a lancé un appel au gouvernement : « Retirez vos mains des pionniers de ‘Homesh ! Les foules qui sont venues aujourd’hui représentent la majorité de la population du pays qui est saine, a un fort sentiment national. Cessez avec vos destructions et rectifiez la grave erreur de la Hitnatkout en réhabilitant Sa-Nour et Kadim… ! »

Le mouvement d’extrême gauche Shalom Akhshav a dénoncé cette marche qualifiée…de « provocation superflue de la part des pyromanes Smotritch et Dagan » ! Reprenant la fameuse phrase du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev, Shalom Akhshav voit dans l’autorisation donnée par l’armée à la tenue de la marche « une victoire de la violence des habitants juifs de Judée-Samarie »…

Photo conseil régional Samarie