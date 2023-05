Des dizaines de milliers de personnes ont défilé avec des drapeaux d’Israël depuis le centre-ville de Jérusalem jusqu’au Kotel en l’honneur de Yom Yeroushalayim, l’anniversaire de la libération de la partie est de la ville pendant la Guerre des Six Jours.

La marche des drapeaux s’est terminée par un grand rassemblement au Kotel, en présence du Rav du Kotel, le Rav Shmouel Rabinovitz, mais aussi des ministres Smotrich, Ben Gvir, Eliahou et Silman. Ils ont tous évoqué la centralité de Jérusalem et le miracle qu’a constitué la victoire de 1967 avec la reconquête de la partie orientale de la capitale.

La cérémonie au Kotel était dédiée à la mémoire du Rav Haïm Druckman, z’l, décédé au mois de décembre dernier, à l’âge de 90 ans. Il était le doyen des rabbins du sionisme religieux et l’une des personnalités les plus influentes de ce secteur. Le Rav Haïm Druckman était considéré comme l’un des éléves les plus importants du Rav Tsvi Yehouda Kook. Il ratait jamais le rendez-vous de Yom Yeroushalayim même lorsqu’il était devenu âgé et qu’il ne se déplaçait plus qu’en chaise roulante.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a participé à la cérémonie organisée sur la Colline des munitions en compagnie du Président de l’Etat, Itshak Herzog. « Malgré les menaces, et je dirais, à cause des menaces, j’ai ordonné que la marche des drapeaux se déroule en présence de milliers de personnes, suivant son parcours traditionnel. Nous avons porté des coups durs à ceux qui nous ont attaqués dans la bande de Gaza et je crois que le message a été reçu et pas seulement par eux, mais aussi dans d’autres endroits de notre région, qui ont vu les capacités opérationnelles impressionnantes de l’État d’Israël. Et si un rappel supplémentaire s’avère nécessaire pour rétablir la dissuasion, il viendra également. Nous avons changé la donne », a déclaré le Premier ministre.

Plus tard dans la soirée, il a participé à l’événement annuel du Merkaz Harav à l’occasion de Yom Yeroushalayim. L’année dernière la direction de la yeshiva avait décidé de manière totalement exceptionnelle de ne pas inviter le Premier ministre, Naftali Bennett, pour protester contre ses choix d’alliances politiques.

Ce soir étaient également présents, les deux grands rabbins d’Israël, des ministres et députés et le maire de Jérusalem, Moshé Leon.