Des milliers de personnes ont participé cet après-midi (samedi) à Gaza à un grand rassemblement organisé par le Hamas sous le slogan: »Al Aqsa en danger ».

Plusieurs des grands chefs du Hamas étaient présents dont Yihya Sinouar et Mustafa Barghouti, qui avait fait le déplacement depuis la Judée-Samarie. Ces leaders, tous menacés d’élimination par Israël, prennent bien soin d’être toujours entourés d’enfants lorsqu’ils apparaissent en public.

Le porte-parole du Hamas a souligné que la foule réunie montre à quel point »Jérusalem et Al Aqsa » sont des éléments centraux dans la lutte palestinienne. Il a menacé: »La politique d’occupation d’Al Aqsa entraine une grande colère qui va changer la face de la région et mener au chaos ».

Par ce slogan, le Hamas tente de rallier non seulement les habitants de Gaza mais aussi les Arabes de Judée-Samarie et les Arabes israéliens et ainsi d’embraser le terrain.

Lors de cette réunion a été faite l’apologie des terroristes tués cette semaine à Djénine par les soldats de Tsahal mais aussi de Raed Salah, le chef de la branche nord du mouvement islamiste et du père du terroriste qui a perpétré l’attentat rue Dizengoff à Tel Aviv au mois d’avril dernier, lors duquel quatre Israéliens avaient perdu la vie.

Notons que depuis Rosh Hashana, les affrontements à Jérusalem est entre les forces de l’ordre et les Arabes sont quotidiens. Aujourd’hui, une bouteille incendiaire a été jetée sur la permanence parlementaire du député Itamar Ben Gvir dans le quartier de Shimon Hatsadik.