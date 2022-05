Aujourd’hui (lundi) a commencé un grand exercice de Tsahal à Chypre, dans le cadre de l’entraînement »mois de guerre » entrepris par l’armée. Le but est de préparer les soldats à une guerre sur plusieurs fronts et y compris dans un environnement étranger. Pendant les trois semaines qui viennent de s’écouler, les soldats ont effectué des exercices intensifs dans différents endroits du pays et dans différentes conditions. Cette semaine, la dernière de cet entraînement particulier, se déroulera donc à Chypre, dans le cadre de l’exercice »Au-delà de l’horizon »

Des soldats de l’armée régulière et des réservistes ont été envoyés à Chypre pour un grand exercice en coopération avec l’armée chypriote. Les armées de terre, de l’air et de mer y seront représentées.

Chypre a été choisi parce qu’il s’agit d’un territoire qui présente beaucoup de similitudes avec le Liban. L’objectif est donc de s’entrainer à une guerre face au Hezbollah dans un territoire inconnu et hostile.

Des unités d’élite comme la shayetet 13, l’unité Yahalom, l’unité oketz et des forces des branches des renseignements et des services de cyberdéfense participent à l’entraînement. Il s’agit d’un exercice unique en son genre dans l’histoire de Tsahal.

