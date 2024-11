Dans une interview accordée au site américain Axios, le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré que ‘le président élu des États-Unis, Donald Trump, souhaitait parvenir à un accord pour le retour des otages et un cessez-le-feu à Gaza, avant même d’entrer en fonction le 20 janvier’.

« Trump est plus déterminé que jamais à faire libérer les otages et soutient un cessez-le-feu qui inclut un accord sur les otages. Il veut que cela se produise maintenant », a déclaré le sénateur, qui conseille parfois Trump, notamment sur les affaires étrangères et le Moyen-Orient.

Il a ajouté : « Je voudrais que les gens en Israël et dans la région sachent que Trump se concentre sur la question des otages. Il veut que les tueries cessent et que les combats s’arrêtent. J’espère que le président Trump et l’administration Biden travailleront ensemble pendant la période de transition pour libérer les otages et parvenir à un cessez-le-feu ».

Selon le sénateur républicain, Trump a affirmé qu’il avait besoin d’un accord à Gaza avant de pouvoir se concentrer sur ses principaux objectifs de politique étrangère dans la région, notamment un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite et une alliance régionale contre l’Iran.