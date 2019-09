Aujourd’hui (Dimanche), le Comité de soutiens de la municipalité de Jérusalem, qui approuve le soutien de la municipalité à diverses organisations, a accepté une initiative visant à soutenir les jeunes Olim en particulier. L’initiative a été proposée par Dan Illouz, membre du conseil municipal pour Hitorérout.

Jusqu’à présent, le soutien municipal visait uniquement des organisations qui aident les personnes âgées de 18 ans et plus. La décision d’aujourd’hui signifie que les critères seront désormais étendus aux jeunes adolescents.

Cette décision facilite le soutien municipal aux organisations qui travaillent spécifiquement avec les jeunes Olim et facilitent leur intégration.

*Dan Illouz, membre du conseil municipal pour Hitorérout, qui est à l’origine de l’initiative, a déclaré:* “Jérusalem a accueilli dans ces dernières années des milliers de Olim, et je suis heureux que, conformément à nos demandes, la municipalité de Jérusalem alloue finalement des ressources appropriées pour les aider à s’intégrer. L’intégration des jeunes Olim est l’un des plus grands défis en matière d’intégration d’Olim, surtout en âge d’adolescence, ou le jeune Olé doit non seulement affronté les difficultés de l’intégration, mais en plus le faire à un âge déjà difficile où il est très difficile d’être perçu comme différent. La différence entre un adolescent qui réussit son intégration ou non peux définir le reste de sa vie. Je suis heureux qu’à la suite de notre initiative, Jérusalem commence à soutenir les organisations qui œuvrent dans ce domaine.”