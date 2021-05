Alors que les pourparlers en vue d’un gouvernement Lapid-Benett se poursuivent, le parti islamique Ra’am a annoncé qu’il votera pour ou contre un tel gouvernement et qu’il n’optera pas pour une abstention ou une absence de l’hémicycle lors du vote. L’accord de Ra’am est indispensable pour qu’un tel gouvernement puisse voir le jour et pour que ce gouvernement n’ait pas besoin du soutien de la Liste arabe unifiée.

Sachant son rôle-clé, le parti de Mansour Abbas fait monter le enchères en publiant une liste de ses exigences, certaines nouvelles, qui ne vont pas toujours de pair avec celles d’autres partis candidats à cette coalition :

. Présidence de la commission parlementaire de l’Intérieur ou de l’Economie

. Annulation de la loi « Kaminitz » qui réprime les constructions illégales dans le secteur arabe israélien

. Régularisation des villages bédouins illégaux dans le Néguev

. Plan global pour le logement en secteur arabe

. Plan global pour lutter contre la criminalité et la violence en secteur arabe

Parmi les exigences incompatibles avec celles d’autres partis : le parti Ra’am ne veut rien entendre d’une loi consacrant le mariage civil et les mères porteuses, loi exigée par Meretz. « Nous ne permettrons pas que l’on porte atteinte aux valeurs de la religion et de la famille » dit un haut responsable du parti Ra’am.

Le ministère de la Justice au coeur des divergences

Afin de montrer un acquis à son électorat en grande partie désemparé et déçu et pour la maintenir à ses côtés, Naftali Benett tente de faire accepter Ayelet Shaked comme ministre de la Justice. Un scénario dont ne veulent pas entendre les partis de gauche au sein de la coalition que Yaïr Lapid voudrait former. Ils craignent qu’une telle configuration ne génère des tensions permanentes entre un Yaïr Lapid Premier ministre et Ayelet Shaked à la Justice qui est un ministère-clé dans la mise en oeuvre d’une politique.

Le Forum des Familles endeuillées manifeste contre Yamina

Samedi soir, une centaine de personnes se sont rassemblées devant le domicile d’Ayelet Shaked à l’appel du Forum des Familles endeuillées par le terrorisme, qui avait soutenu le parti Yamina. Boaz Kukiya, père de Ron hy »d a déclaré : « Nous promettons d’agir contre tout gouvernement minoritaire qui s’appuierait sur des partisans du terrorisme. Nous appelons Naftali Benett et Ayelet Shaked à se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard ».

Meira Hadjadj, maman de Shir hy »d a clamé : « Ayelet ! Nous avons cru en vous de tout notre coeur, nous avons demandé à tous ceux que nous connaissons de voter pour vous et maintenant, nous ne pouvons plus les regarder deoit dans les yeux. Nous avons combattu contre la formation d’un gouvernement qui serait soutenu par Ra’am en étant certains que vous et Naftali respecteriez vos promesses de ne coopérer d’aucune manière avec des partisans du terrorisme! S’il vous plaît, Ayelet, ressisissez-vous ! »

Ortal Tamam, nièce du soldat Moché Tamam, hy »d, enlevé, torturé et assassiné en 1984, particulièrement émue a dit : « Ayelet, même dans mes prire cauchemars, je n’ai jamais imaginé me retrouver un jour à manifester devant votre domicile. Pendant des années, j’ai oeuvré pour vous et pour Naftali Benett dans une confiance totale que jamais un gouvernement ne verrait le jour avec le soutien de partisans du terrorisme. Je crois encore qu’il est temps de revenir en arrière. S’il vous plaît ! Arrêtez ! »

Photo Flash 90